Philly 500 2025: The Full List

BOWIE, DAVID Fame 500

CLASH Rock The Casbah 499

CCR Down On The Corner 498

CREAM Crossroads 497

BTO You Ain't Seen Nothing Yet 496

AEROSMITH Cryin' 495

COLLECTIVE SOUL Shine 494

AEROSMITH What It Takes 493

DEF LEPPARD Photograph 492

BLUES IMAGE Ride Captain Ride 491

ALLMAN BROS BAND Revival 490

DYLAN, BOB Knockin' On Heaven's Door 489

HEART Straight On 488

CCR Bad Moon Rising 487

CSNY Teach Your Children 486

CHEAP TRICK Surrender 485

COCKER, JOE Feelin' Alright 484

ROLLING STONES Dead Flowers 483

DEF LEPPARD Foolin' 482

TEARS FOR FEARS Everybody Wants To Rule The World 481

DOORS Touch Me 480

EAGLES New Kid In Town 479

DYLAN, BOB Lay Lady Lay 478

REO SPEEDWAGON Roll With The Changes 477

U2 One 476

YOUNG, NEIL Old Man 475

JOHN, ELTON Bennie & The Jets 474

PETTY, TOM I Won't Back Down 473

GRATEFUL DEAD Casey Jones 472

POLICE King Of Pain 471

GUNS N' ROSES Knockin' On Heaven's Door 470

FLEETWOOD MAC Gold Dust Woman 469

JOEL, BILLY Say Goodbye To Hollywood 468

BENATAR, PAT Love Is a Battlefield 467

JOHN, ELTON I'm Still Standing 466

FOO FIGHTERS Learn To Fly 465

KINKS Sunny Afternoon 464

HENDRIX, JIMI Hey Joe 463

FRAMPTON, PETER Baby, I Love Your Way (Live) 462

KISS Beth 461

BON JOVI It's My Life 460

MELLENCAMP, J Jack and Diane 459

YOUNG, NEIL Harvest Moon 458

OUTFIELD Your Love 457

CCR Who'll Stop The Rain 456

HENLEY, DON Dirty Laundry 455

THOROGOOD, G One Bourbon, One Scotch, One.. 454

TRAVELING WILBURYS End Of The Line 453

VAN HALEN Runnin' With The Devil 452

GRAND FUNK I'm Your Captian 451

KISS Rock And Roll All Nite (Live) 450

ROLLING STONES Happy 449

SUPERTRAMP Give A Little Bit 448

BLONDIE Call Me 447

ROLLING STONES Ruby Tuesday 446

CARS Just What I Needed 445

MOODY BLUES Question 444

ROLLING STONES Angie 443

PINK FLOYD Welcome To The Machine 442

JOEL, BILLY It's Still Rock And Roll To Me 441

DEF LEPPARD Pour Some Sugar On Me 440

BOWIE, DAVID Young Americans 439

WINWOOD, STEVE While You See A Chance 438

BOWIE, DAVID Modern Love 437

WINTER, EDGAR Frankenstein 436

ROLLING STONES Get Off Of My Cloud 435

LED ZEPPELIN Communication Breakdown 434

PETTY, TOM/HB Learning To Fly 433

AEROSMITH Love In An Elevator 432

BEATLES Penny Lane 431

YOUNG, NEIL Heart Of Gold 430

QUEEN You're My Best Friend 429

AC/DC T.N.T. 428

JETT, JOAN/BLK I Love Rock 'N Roll 427

Chicago Feeling Stronger Everyday 426

CARS Shake It Up 425

JOURNEY Faithfully 424

AEROSMITH Mama Kin 423

THIN LIZZY The Boys Are Back In Town 422

SPRINGSTEEN, B Tenth Avenue Freeze-Out 421

CARS You Might Think 420

U2 Bad 419

SUPERTRAMP The Logical Song 418

CLASH Should I Stay Or Should I Go 417

MARLEY, BOB Three Little Birds 416

DIRE STRAITS Walk Of Life 415

ELO Do Ya 414

HEART These Dreams 413

VAN HALEN Eruption/You Really Got Me 412

ASIA Only Time Will Tell 411

JAMES GANG Walk Away 410

TOTO Africa 409

EAGLES Witchy Woman 408

BTO Let It Ride 407

JOHN, ELTON Your Song 406

SQUEEZE Tempted 405

COUNTING CROWS Mr. Jones 404

VAN HALEN Right Now 403

GREEN DAY Basket Case 402

SPRINGSTEEN, B The Promised Land 401

SEGER, BOB Old Time Rock and Roll 400

YES Yours Is No Disgrace 399

TEN YEARS AFTER I'd Love To Change The World 398

BOWIE, DAVID Changes 397

YES Owner Of A Lonely Heart 396

LED ZEPPELIN D'Yer Mak'er 395

POLICE So Lonely 394

BON JOVI You Give Love A Bad Name 393

VAN HALEN Hot For Teacher 392

JEFFERSON STARSHIP Miracles 391

VAN HALEN Why Can't This Be Love 390

DOOBIE BROTHERS Jesus Is Just Alright 389

SUPERTRAMP Take The Long Way Home 388

AEROSMITH Livin' On The Edge 387

ELP Karn Evil 9 (First ...Part II) 386

CCR Lookin' Out My Back Door 385

SEGER, BOB Ramblin' Gamblin' Man 384

SPRINGSTEEN, B Dancing In The Dark 383

BOWIE, DAVID Suffragette City 382

SPRINGSTEEN, B She's The One 381

JOURNEY Don't Stop Believin' 380

NICKS, STEVIE Edge Of Seventeen 379

BON JOVI Bad Medicine 378

JOHN, ELTON Mona Lisas And Mad Hatters 377

BLIND FAITH Can't Find My Way Home 376

CLAPTON, ERIC Cocaine 375

FLEETWOOD MAC You Make Lovin' Fun 374

REO SPEEDWAGON Take It On The Run 373

BTO Takin' Care Of Business 372

WALSH, JOE Life's Been Good 371

KINKS Destroyer 370

PINK FLOYD Have A Cigar 369

PETTY, TOM Runnin' Down A Dream 368

ZZ TOP Sharp Dressed Man 367

BLONDIE One Way Or Another 366

INXS Need You Tonight 365

LED ZEPPELIN Going To California 364

SIMON, PAUL Me And Julio Down By The Schoolyard 363

MARSHALL TUCKER Can't You See 362

COLLECTIVE SOUL December 361

JOURNEY Feeling That Way/Anytime 360

SAMMY HAGAR I Can't Drive 55 359

MONEY, EDDIE Two Tickets To Paradise 358

RUSH Working Man 357

LED ZEPPELIN The Ocean 356

IDOL, BILLY Rebel Yell 355

MOLLY HATCHET Flirtin' With Disaster 354

JUDAS PRIEST You Got Another Thing Coming 353

JEFFERSON STARSHIP Jane 352

KINKS Come Dancing 351

CREAM Sunshine Of Your Love 350

NIRVANA Heart-Shaped Box 349

JETHRO TULL Locomotive Breath 348

DEF LEPPARD Hysteria 347

GRATEFUL DEAD Sugar Magnolia 346

LYNYRD SKYNYRD Don't Ask Me No Questions 345

BEATLES Day Tripper 344

NICKS, STEVIE/PETTY Stop Draggin' My Heart Around 343

FLEETWOOD MAC Dreams 342

BOSTON Amanda 341

AC/DC Money Talks 340

FRAMPTON, PETER Show Me The Way (Live) 339

LED ZEPPELIN Fool In The Rain 338

DOOBIE BROTHERS China Grove 337

BENATAR, PAT Shadows Of The Night 336

FOREIGNER Hot Blooded 335

DR. HOOK The Cover of the Rolling Stone 334

VAN HALEN Jump 333

BENETAR, PAT Hit Me With Your Best Shot 332

BAND Night They Drove Old Dixie... 331

JOHN, ELTON Philadelphia Freedom 330

R.E.M. It's The End of the World As We Know It 329

BEATLES Lucy In The Sky With Diamonds 328

JOHN, ELTON Don't Let The Sun Go Down... 327

BEATLES I Want To Hold Your Hand 326

JOHN, ELTON Levon 325

CHEAP TRICK Dream Police 324

LITTLE FEAT, Dixie Chicken 323

ADAMS, BRYAN Run To You 322

YOUNG, NEIL Rockin' In The Free World 321

ROLLING STONES Tumbling Dice 320

DEEP PURPLE Woman From Tokyo 319

AMERICA Sister Golden Hair 318

FOO FIGHTERS My Hero 317

GREAT WHITE Once Bitten Twice Shy 316

NICKS, STEVIE/HENLEY Leather And Lace 315

ROLLING STONES Doo Doo Doo Doo Doo... 314

STONE TEMPLE PILOTS Plush 313

PINK FLOYD Us and Them 312

KINKS All Day And All Of The Night 311

MORRISON, VAN Brown Eyed Girl 310

MOODY BLUES The Voice 309

KINKS You Really Got Me 308

SPRINGSTEEN, B Born In The U.S.A. 307

ROLLING STONES Jumpin' Jack Flash 306

SEGER, BOB Like A Rock 305

JAMES GANG Funk #49 304

CLAPTON, ERIC It's In The Way That You Use.. 303

PINK FLOYD Time 302

BOWIE, DAVID Let's Dance 301

BEATLES Come Together 300

CCR Born On The Bayou 299

CLASH London Calling 298

EAGLES Life In The Fast Lane 297

CCR I Heard It Thru The Grapevine 296

GENESIS Home By The Sea 295

PETTY, TOM/HB Breakdown 294

JOEL, BILLY We Didn't Start The Fire 293

JOHN, ELTON Someone Saved My Life Tonight 292

DEEP PURPLE Highway Star 291

AEROSMITH Dude (Looks Like A Lady) 290

BAD COMPANY Rock 'N' Roll Fantasy 289

WHO Eminence Front 288

CREAM White Room 287

MCCARTNEY, PAUL Maybe I'm Amazed (Live) 286

METALLICA Nothing Else Matters 285

ALICE IN CHAINS Would? 284

HOOTERS And We Danced 283

STYX Come Sail Away 282

FOREIGNER I Want To Know What Love Is 281

DEF LEPPARD Bringin' on the Heartbreak 280

MCCARTNEY, PAUL Band On The Run 279

DIRE STRAITS Twisting By The Pool 278

BEATLES A Hard Day's Night 277

COOPER, ALICE Eighteen 276

ELO Evil Woman 275

LYNYRD SKYNYRD Call Me The Breeze 274

SOUNDGARDEN Black Hole Sun 273

LED ZEPPELIN All My Love 272

ANIMALS Don't Let Me Be Misunderstood 271

JOHN, ELTON Goodbye Yellow Brick Road 270

COOPER, ALICE No More Mr Nice Guy 269

KINKS (Wish I Could Fly Like) Superman 268

BADFINGER Day After Day 267

ROLLING STONES Can't You Hear Me Knocking 266

BEATLES Strawberry Fields Forever 265

GENESIS Squonk 264

STONE TEMPLE PILOTS Interstate Love Song 263

ROLLING STONES Miss You 262

LED ZEPPELIN Hey Hey What Can I Do 261

VAN HALEN Ain't Talkin' 'Bout Love 260

CANNED HEAT Going Up The Country 259

DEF LEPPARD Rock Of Ages 258

ROLLING STONES Mother's Little Helper 257

BEATLES Sgt. Pepper/With A Little Help From My Friends 256

BLACK SABBATH Iron Man 255

EAGLES Already Gone 254

ROLLING STONES Paint It, Black 253

FLEETWOOD MAC Gypsy 252

GRAND FUNK We're An American Band 251

PETTY, TOM/HB Mary Jane's Last Dance 250

DOORS Break On Through 249

LED ZEPPELIN Ramble On 248

LED ZEPPELIN Misty Mountain Hop 247

ROLLING STONES Wild Horses 246

GABRIEL, PETER Solsbury Hill 245

BOWIE, DAVID Rebel Rebel 244

LED ZEPPELIN What Is And What Should... 243

GOLDEN EARRING Radar Love 242

AMERICA A Horse With No Name 241

DYLAN, BOB Tangled Up In Blue 240

WHO Love, Reign O'er Me 239

AEROSMITH Same Old Song And Dance 238

STEELY DAN Reeling In The Years 237

CSN Southern Cross 236

SEGER, BOB Night Moves 235

GENESIS The Lamb Lies Down On Broadway 234

GENESIS Land Of Confusion 233

U2 Where The Streets Have No Name 232

FLEETWOOD MAC Tusk 231

LYNYRD SKYNYRD Gimme Three Steps 230

JOURNEY Lovin', Touchin', Squeezin' 229

KANSAS Dust In The Wind 228

BENATAR, PAT Promises In The Dark 227

DOOBIE BROTHERS Black Water 226

BOSTON Smokin' 225

MOODY BLUES Tuesday Afternoon 224

CHICAGO Make Me Smile 223

RAM JAM Black Betty 222

BOSTON Peace Of Mind 221

BEATLES I Saw Her Standing There 220

GENESIS Abacab 219

BEATLES Hello Goodbye 218

DOOBIE BROTHERS Listen To The Music 217

LYNYRD SKYNYRD That Smell 216

CCR Have You Ever Seen The Rain 215

FLEETWOOD MAC Silver Springs 214

WHO Pinball Wizard 213

BROWNE, JACKSON The Load Out/Stay 212

HOOTERS All You Zombies 211

BEATLES Eleanor Rigby 210

OSBOURNE, OZZY Mama, I'm Coming Home 209

AEROSMITH Janie's Got A Gun 208

BEATLES Something 207

WHO Who Are You 206

ANIMALS We Gotta Get Out Of This Place 205

BEATLES Get Back 204

GRATEFUL DEAD Ripple 203

FOO FIGHTERS Everlong 202

MORRISON, VAN Into The Mystic 201

ASIA Heat Of The Moment 200

AEROSMITH Walk This Way 199

DOORS Riders On The Storm 198

ALLMAN BROS BAND Ramblin' Man 197

CCR Fortunate Son 196

STEWART, ROD Maggie May 195

PINK FLOYD Money 194

QUEEN Radio Gaga 193

BEATLES Got To Get You Into My Life 192

COOPER, ALICE School's Out 191

BOSTON Rock and Roll Band 190

KINKS Celluloid Heroes 189

AC/DC Have A Drink On Me 188

FOREIGNER Juke Box Hero 187

BEATLES Twist and Shout 186

GREEN DAY Boulevard Of Broken Dreams 185

ZEVON, WARREN Werewolves Of London 184

BOWIE, DAVID Ziggy Stardust 183

PEARL JAM Black 182

LED ZEPPELIN Heartbreaker/Living Loving Maid 181

QUEEN Fat Bottomed Girls 180

SWEET Ballroom Blitz 179

YES Long Distance Runaround 178

BON JOVI Wanted Dead Or Alive 177

JOEL, BILLY Movin' Out (Anthony's Song) 176

RUSH The Spirit Of Radio 175

BEATLES Help! 174

CARS Moving In Stereo 173

CINDERELLA Nobody's Fool 172

LYNYRD SKYNYRD Tuesday's Gone 171

BEATLES All You Need Is Love 170

LED ZEPPELIN Over The Hills And Far Away 169

LED ZEPPELIN Good Times Bad Times 168

GOLDEN EARRING Twilight Zone 167

FLEETWOOD MAC Go Your Own Way 166

RUSH Limelight 165

DOORS L.A. Woman 164

GRATEFUL DEAD Touch Of Grey 163

PETTY, TOM Free Fallin' 162

SPRINGSTEEN, B Hungry Heart 161

GRATEFUL DEAD Uncle John's Band 160

ADAMS, BRYAN Summer Of '69 159

HOLLIES Long Cool Woman (In A Black..) 158

CARS Drive 157

SPRINGSTEEN, B No Surrender 156

DOORS Roadhouse Blues 155

DERRINGER, RICK Rock And Roll, Hoochie Koo 154

CSN Suite: Judy Blue Eyes 153

QUEEN/DAVID BOWIE Under Pressure 152

DEEP PURPLE Smoke On The Water 151

BON JOVI I'll Be There For You 150

ALICE IN CHAINS Man In The Box 149

ROLLING STONES (I Can't Get No) Satisfaction 148

COLLINS, PHIL I Don't Care Anymore 147

EAGLES Lyin' Eyes 146

CHICAGO Beginnings 145

JOEL, BILLY Prelude/Angry Young Man 144

JOPLIN, JANIS Me And Bobby McGee 143

SPRINGSTEEN, B Out In The Street 142

OSBOURNE, OZZY Crazy Train 141

JOEL, BILLY Captain Jack 140

COLLINS, PHIL In The Air Tonight 139

CHICAGO Saturday In The Park 138

JOEL, BILLY Only The Good Die Young 137

LOOKING GLASS Brandy 136

ALLMAN BROS BAND Jessica 135

SPRINGSTEEN, B Glory Days 134

LYNYRD SKYNYRD Sweet Home Alabama 133

JEFFERSON AIRPLANE White Rabbit 132

YES I've Seen All Good People 131

BLUE OYSTER CULT Godzilla 130

MOODY BLUES Your Wildest Dreams 129

RUSH Tom Sawyer 128

ROLLING STONES Waiting On A Friend 127

DOORS Light My Fire 126

LENNON, JOHN Imagine 125

AMERICA Ventura Highway 124

BAD COMPANY Bad Company 123

JETHRO TULL Aqualung 122

THOROGOOD, G Who Do You Love 121

DYLAN, BOB Like A Rolling Stone 120

JOHN, ELTON Tiny Dancer 119

FOGHAT Slow Ride 118

SQUIER, BILLY The Stroke 117

CLAPTON, ERIC Wonderful Tonight 116

PINK FLOYD Brain Damage/Eclipse 115

OUTLAWS Green Grass and High Tides 114

BROWNE, JACKSON Running On Empty 113

LED ZEPPELIN When The Levee Breaks 112

EAGLES Desperado 111

DIRE STRAITS Money For Nothing 110

ALLMAN BROS BAND Blue Sky 109

CHICAGO Questions 67 and 68 108

EAGLES Peaceful Easy Feeling 107

LED ZEPPELIN Black Dog 106

KINKS Lola 105

DEREK and THE DOMINOS Layla 104

ROLLING STONES Beast Of Burden 103

POLICE Message In A Bottle 102

EAGLES Take It Easy 101

BLACK SABBATH Paranoid 100

ROLLING STONES She's A Rainbow 99

ROLLING STONES You Can't Always Get What... 98

ALLMAN BROS BAND Midnight Rider 97

BEATLES Golden Slumbers Medley 96

BAD COMPANY Feel Like Makin' Love 95

YES Roundabout 94

HUEY LEWS AND THE NEWS Power of Love 93

LED ZEPPELIN Babe I'm Gonna Leave You 92

LED ZEPPELIN Dazed and Confused 91

ALLMAN BROS BAND Melissa 90

AC/DC It's A Long Way To The Top... 89

HENDRIX, JIMI All Along The Watchtower 88

BON JOVI Livin' On A Prayer 87

LED ZEPPELIN Immigrant Song 86

BEATLES Here Comes The Sun 85

BLUE OYSTER CULT Don't Fear The Reaper 84

MOODY BLUES Nights In White Satin 83

SPRINGSTEEN, B Badlands 82

38 SPECIAL Caught Up In You 81

PEARL JAM Jeremy 80

TRAFFIC Low Spark of High-Heeled Boys 79

MCLEAN, DON American Pie 78

NIRVANA Come As You Are 77

ALLMAN BROS BAND Whipping Post 76

LED ZEPPELIN Whole Lotta Love 75

GUNS N' ROSES Sweet Child O' Mine 74

BUFFETT, JIMMY Come Monday 73

SPRINGSTEEN, B Rosalita (Come Out Tonight) 72

BAND Up On Cripple Creek 71

AC/DC For Those About To Rock... 70

RUSH Subdivisions 69

AEROSMITH Back In The Saddle 68

KANSAS Carry On Wayward Son 67

AC/DC Back In Black 66

BAD COMPANY Shooting Star 65

AC/DC Highway To Hell 64

BUFFETT, JIMMY Margaritaville 63

AC/DC You Shook Me All Night Long 62

PETTY, TOM/HB American Girl 61

JOEL, BILLY Scenes From An Italian... 60

JOHN, ELTON Funeral For A Friend/Love ... 59

BAND The Weight 58

AC/DC Hells Bells 57

ZEVON, WARREN Lawyers, Guns and Money 56

FLEETWOOD MAC Landslide 55

AEROSMITH Sweet Emotion 54

FLEETWOOD MAC The Chain 53

BOWIE, DAVID Space Oddity 52

ANIMALS House Of The Rising Sun 51

ELO Mr. Blue Sky 50

BAD COMPANY Silver, Blue & Gold 49

BOWIE, DAVID Heroes 48

VAN HALEN Panama 47

BOSTON Foreplay/Long Time 46

BEATLES While My Guitar Gently Weeps 45

BEATLES In My Life 44

HENLEY, DON Boys Of Summer 43

DIRE STRAITS Sultans Of Swing 42

WHO Won't Get Fooled Again 41

VAN HALEN Unchained 40

PINK FLOYD Wish You Were Here 39

JOURNEY Separate Ways (Worlds Apart) 38

LYNYRD SKYNYRD Simple Man 37

BOSTON More Than A Feeling 36

Red Rider Lunatic Fringe 35

METALLICA Enter Sandman 34

GRATEFUL DEAD Shakedown Street 33

AEROSMITH Dream On 32

JOEL, BILLY Piano Man 31

HUEY LEWS AND THE NEWS I Want A New Drug 30

LED ZEPPELIN Rock And Roll 29

SPRINGSTEEN, B Born To Run 28

SPRINGSTEEN, B Thunder Road 27

MEAT LOAF You Took The Words Right Out.. 26

BEATLES Let It Be 25

38 SPECIAL Hold On Loosely 24

SPRINGSTEEN, B Jungleland 23

AC/DC Thunderstruck 22

AC/DC Dirty Deeds Done Dirt Cheap 21

SEGER, BOB Against The Wind 20

BEATLES A Day In The Life 19

LED ZEPPELIN Kashmir 18

HEART Crazy On You 17

BEATLES Hey Jude 16

ELO Livin' Thing 15

WHO Baba O'Riley 14

QUEEN Bohemian Rhapsody 13

ROLLING STONES Gimme Shelter 12

EAGLES Hotel California 11

CHICAGO 25 Or 6 To 4 10

LYNYRD SKYNYRD Free Bird 9

NIRVANA Smells Like Teen Spirit 8

MEAT LOAF Paradise By The Dashboard... 7

PINK FLOYD Comfortably Numb 6

WHO Squeezebox 5

FRAMPTON, PETER Do You Feel Like We Do (Live) 4

VAN HALEN Dance The Night Away 3

ROLLING STONES Sympathy For The Devil 2